25-årig endte uden for podiepladserne i sporten, der har kostet ham dyrt

Ju-Jitsu er en japansk kampsportsdisciplin, der tager udgangspunkt i selvforsvar, som kan dyrkes både på motionist- og konkurrenceniveau. Grundidéen i Ju-Jitsu er, at man lærer at forsvare sig ved at pacificere den, der angriber – med teknik i stedet for styrke. I Ju-Jitsu træner man kast, holdegreb, låse, undvigelser, slag, spark og parader, og man forsvarer sig både med afstand til modstanderen og helt tæt på. Der konkurreres – både nationalt og internationalt – bl.a. i “Fighting”, hvor to kæmpere dyster mod hinanden, og der scores point med markering af slag og spark samt kast, overgang fra stående til gulvkamp og kontrolteknikker.

Ju-Jitsu er en fællesbetegnelse for stilarterne Ju-Jutsu og Jiu-Jitsu, der er de bæltegradueringssystemer, som klubberne træner efter.

Kilde: ju-jitsu.dk