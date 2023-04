Det skete et år efter, hans kæreste pludselig blev fundet død.

Han skrev sig dermed officielt ind i statistikken med unge hjemløse i Danmark.

For han er langtfra den eneste unge mellem 18 og 29 år, der ender på et herberg. De nyeste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik viser, at unge mellem 18 og 29 år udgjorde 26 procent af det samlede antal personer, der havde opholdt sig på et herberg eller forsorgshjem i løbet af 2021.