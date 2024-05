25-årig forsøgte at slå handel af med politiet i stor sag

Nogenlunde sådan lød det tilsyneladende, da en 25-årig mand forsøgte at slå en handel af med politiet i forbindelse med den sag, som han er tiltalt i.

Navnene på pigerne er udskiftet med X og Y, fordi de er forurettede i sagen, hvor den 25-årige mand er tiltalt for at have krænket 27 piger i alderen 11 til 15 år.

Anklagerne mod ham tæller blandt andet voldtægter, voldtægtsforsøg, trusler og besiddelse af billeder og videoer af seksuel karakter af pigerne.

Han blev anholdt i april 2022 på sin bopæl i Vejen, og ved en efterfølgende afhøring hos politiet skal han så have forsøgt at slå en handel af. Da politiet ville høre til et af forholdene, som handler om en pige, han blandt andet er tiltalt for at have voldtaget, forsøgte han at få indført, at en anden pige så skulle udgå af sagen, hvis han skulle sige noget.

Den anden pige er han blandt andet tiltalt for at forsøge at voldtage.

I stedet for en handel med politiet er forsøget nu en del af sagens beviser, og specialanklager Anemarie Haahr brugte det tirsdag til at understrege den mangel på troværdighed, som hun mener, han har.

- Allerede der skal man nok være varsom med at tro på ham, sagde hun i retten.