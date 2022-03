25.000 gratis teaterbilletter i Esbjerg

100 professionelle teatre

I alt deltager over 100 professionelle teatre fra hele landet og tilsammen spiller de mere end 150 forskellige forestillinger. Samtidig er der 100 gæster fra 20 forskellige lande – deres store interesse er at købe forestillinger.

- De kommer for det første for at se og opleve, hvad det er, vi kan, der er helt særligt med kunst for børn i Danmark. Det er vi ret dygtige til. Og så kommer de også for at møde kunstnere og udveksle ideer og så er der mange, der kommer for at købe forestillinger og tage med hjem. Fordi dansk børneteater er en af de største kunsteksportsucceser, vi har herhjemme overhovedet, siger Henrik Køhler.

Vigtig platform

En af dem, der er på scenen i år, er André Andersen, der er skuespiller og har sit eget teater.

- Festivalen har megen værdi i forhold til at møde hinanden som teatre, fordi man skal jo tænke på, at vi er nogle værre gøglere, der drøner rundt fra skolegymnastiksal til biblioteker og sjældent møder hinanden, så det at se hinanden er vigtigt. Og en anden ting der også er vigtig, fordi vi ikke altid spiller etablerede steder, så er det også her, at formidlere, dem der er interesserede i at købe forestillinger, at de kommer og ser, hvad vi laver, siger André Andersen fra Teater André Andersen Solo.