26-årig efterlyses i Esbjerg - kan være farlig

Familie i Vestjylland

Fyns Politi vurderer, at manden ikke har noget netværk, og det har endnu ikke været i stand til at finde ham nogle af de steder, de har ledt.

Manen har familie i Vestjylland. Derfor efterlyser politiet ham også i det område.

Ifølge politiet har manden ikke fået sin medicin i næsten en uge, og han kan derfor reagere utilregneligt.

Politiet opfordrer borgere, der mener at have set manden, til ikke at tage kontakt til ham, men i stedet kontakte politiet på 114.