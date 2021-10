27-årig narko-bilist frakendt kørekortet for evigt - tørnede ind i hus

Retten i Esbjerg frakendte i dag en 27-årig mand fra Tønder retten til at køre bil for bestandigt for ikke færre end 15 narko-kørsler uden kørekort.

Samtidig er han for en meget lang række forseelser idømt en fællesstraf på to år og seks måneders fængsel. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På færdselssiden drejer det sig blandt andet om særlig hensynsløs kørsel i marts 2020, hvor han i amfetaminrus flygtede fra en politipatrulje i Bramming.

Da patruljen forsøgte at stoppe ham, kørte han i stedet videre med høj fart mod færdselsretningen i en ensrettet gade, så flere fodgængere måtte undvige og andre bilister også undvige for ikke at blive ramt. Flugtkørslen stoppede brat, da han tørnede mod en husmur på Storegade i Bramming.