27-årig var eneste ansøger til drømmejobbet

En heldig menighed

- Min stilling var ledig i et år. Nu skal jeg ikke sige, de (menighedsrådet, red.) er specielt heldige, at have fået mig, men at have fået en præst, er noget, de går og fejrer, siger Jonas Drejer Jensen.

Og det giver god mening, når man ser på, hvor mange der bliver uddannet fra Pastoralseminariet.

For 20 år siden var der 100 nyuddannede om året. I 2023 var der kun 66 nyuddannede.

Men det er ikke noget, der tynger Jonas Drejer Jensen særligt meget, selvom han godt kunne drømme om nogle flere kollegaer.

- Vi præster er jo opdraget til at leve i et håb om, alt nok skal gå godt i sidste ende. Så det må jeg nok gøre. Men det sagt, så er der brug for, at der sker et eller andet, siger Jonas Drejer Jensen.