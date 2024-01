29-årig døde efter voldsom anholdelse

Den 29-årige lastvognschauffør Lukasz Makala opført sig usammenhængende, hvilket fik hans kollegaer til at slå alarm.



Politiet valgte at sende en patrulje- og en hundevogn for at hjælpe med at finde Lukasz Makala.



Lukasz Makala flygtede. Betjentene fandt ham, og det blev starten på en voldsom anholdelse, der strakte sig over 37 minutter.

Betjentene blev ramt af slag og bid. Og Lukasz Makala blev slået flere gange med politistave.

To dage efter døde Lukasz Makala på hospitalet.

I TV 2 dokumentaren ‘Tragedien i Tjæreborg’ træder vidner frem og fortæller, hvad de oplevede, da Lukasz Makala blev anholdt.



På baggrund af grundig research, rapporter, øjenvidner og pårørende forsøger TV 2 at rekonstruere, hvad der skete den aften.



Læs den fulde fortælling her: