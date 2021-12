29-årig fængslet for at sætte ild på kolonihavehus

Opdateret søndag morgen med oplysning fra Syd- og Sønderjyllands Politi om, at den 29-årige er blevet varetægtsfængslet frem til den 20. december.

Anklagemyndigheden fremstiller en 29-årig mand i grundlovsforhør i sag om brand i kolonihavehus i Esbjerg.



Et kolonihavehus på Lykkegårdsvej i Esbjerg var fredag aften omspændt af flammer. Politiet mener, at branden var påsat.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at en 29-årig mand er anholdt. Han bliver lørdag stillet for en dommer ved et grundlovsforhør i Retten i Esbjerg.

- Han blev anholdt på baggrund af friske spor, herunder på baggrund af vidneforklaringer, fortæller vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er ikke oplyst, hvorledes den 29-årige forholder sig til sigtelsen. Men ved grundlovsforhøret får han lejlighed til at forklare sig over for dommeren, som så skal tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for at varetægtsfængsle ham.

Brandvæsnet modtog meldingen om branden fredag aften klokken 22.01. Kort efter anmodede Syd- og Sønderjyllands Politi borgerne via Twitter om at give plads for udrykningskøretøjerne.