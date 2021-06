300 amerikanske strykers, biler og containere modtaget i Esbjerg inden stop i Polen

Omfattende arbejde

Hjemmeværnets opgaver på Esbjerg Havn har været at koordinere mellem politi, told, veterinærer, logistikfirmaer, det amerikanske forsvar - listen er lang, fortæller Claus Klaris.

- Vores opgave er todelt. Den ene er sikkerheden i samarbejde med politiet, og den anden og primære opgave er en omfattende koordinationsopgave, hvor vi har kontakten med alle, der er inde over modtagelsen, transporten og leverancen, siger han.

Det resterende arbejde i løbet af lørdagen går ud på at sikre de ting, der nu er kommet i havn. Søndag vil materiellet blive lastet på togvogne og i lastvogne for at blive transporteret til Tyskland, hvor de tyske myndigheder overtager opgaven.

- Hvis tidsplanen holder, så er vi færdige onsdag, siger Claus Klaris.