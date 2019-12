300 liter diesel har spærret vej det meste af dagen

Opdatering: Syd- og Sønderjyllands Politi har klokken 17:00 skrevet på Twitter, at redningsberedskabet er færdige på stedet, og at vejen er genåbnet for færdsel.

Mandag morgen endte en lastbil i grøften på Kirkebrovej i Bramming, da en chauffør rykkede i rattet for at undgå at ramme et rådyr, der kom løbende.

Ved uheldet gik der hul på lastbilens dieseltank, og 300 liter diesel løb ud på vejen og i Ilsted Å.

Hele dagen har oprydningsarbejdet været i gang på stedet, og vejen er fortsat spærret. Der er blevet opsat fem flydespærringer i åen for at forhindre forurening, og der er hældt granulat i åen, skriver JydskeVestkysten.

Det lyder umiddelbart af meget at skulle redde en å og vej fra 300 liter diesel, men ifølge miljøvagt Lars Bjørn Hansen er det en opgave, der er til at klare.

- Vi har rigtig meget vand i Ilsted Å, og der er meget gennemstrømning af ren vand. Så brændstoffet er hurtigt blandet op, så vi fanger meget i flydespærrerne, så miljømæssigt er det ikke noget stort problem, siger Lars Bjørn Hansen til TV SYD.

300 liter diesel endte på Kirkebrovej og i Ilsted Å efter uheldet mandag morgen. Foto: Sofie Dupont

Vej spærret frem til aften

Den forulykkede lastbil blev kørt af den 29-årige Carsten Frederiksen, der er chauffør ved firmaet Yttrup Transport i Roslev, skriver JydskeVestkysten. Han kom ikke noget til ved uheldet, og han kunne selv ringe 1-1-2 og kravle ud af lastbilen.

Henad eftermiddagen blev lastbilen bjerget, og forurenet jord er blevet gravet væk, mens vejen har været spærret for trafik, og det vil den fortsat være spærret nogle timer endnu.

- Vi håber at være færdige her til aften, men vi har nogle udfordringer med kabler i åen og noget forskelligt, siger Lars Bjørn Hansen.

Uheldet på Kirkebrovej ved Bramming medfører en større indsats for at begrænse forurening af diesel i vandløb. Endvidere lugter der af diesel i området. Kirkebrovej vil forblive spærret i en længere periode. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 30, 2019

Kirkebrovej ved Bramming har været spærret hele dagen, og den vil først blive åbnet igen mandag aften. Foto: Sofie Dupont