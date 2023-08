31-årig trodser fordomme og skifter karriere

Derfor flyttede hun tilbage til Esbjerg, men uden et job at komme hjem til, følte hun sig rodløs. Lige indtil en veninde taggede hende i et opslag på Facebook, hvor en tatovør søgte en lærling.

- Jeg tænkte, at jeg slet ikke passede ind i den verden, hvor jeg forestillede mig, at det kun var mænd, som sikkert var kriminelle eller rockere med deres top-tatoverede kroppe, fortæller Diana, som alligevel valgte at skrive til tatovøren.

Få dage senere havde hun en læreplads, men modsat hendes fordomme, var det ikke tatovørernes barske tone, der sendte hende grædende ud i baglokalet.