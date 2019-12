33-årig mand er anholdt og sigtet for overgreb mod hundredvis af drenge

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi venter i løbet af første kvartal 2020 at rejse tiltale mod en 33-årig mand fra Esbjerg-området ved Retten i Esbjerg i en omfattende sag om blandt andet grooming. Det oplyser politiet mandag formiddag i en pressemeddelelse.

Sagen bliver i øjeblikket vurderet juridisk af anklagemyndigheden på baggrund af politiets efterforskning.

Politiet begyndte efterforskningen i april 2018, hvor den 33-årige er sigtet for at have taget kontakt til et stort antal mindreårige drenge rundt om i Danmark og udsat dem for blufærdighedskrænkelse og anden seksuel omgang end samleje.

Der har været tale om en meget omfattende efterforskning, hvor en meget stor gruppe børn er blevet videoafhørt.

Manden sidder i øjeblikket varetægtsfængslet, og da både grundlovsforhøret og retsmøderne i forbindelse med fristforlængelse er foregået for lukkede døre, kan hverken politi eller anklagemyndighed i øjeblikket oplyse yderligere.

Red Barnet beskriver denne form for kontakt til børn og unge via sociale medier som grooming. Mange børn og unge bruger meget tid online, og via chat, computerspil og sociale medier kan de nemt komme i kontakt med nye mennesker. Det giver krænkeren nye muligheder for at skabe kontakt til børnene med henblik på at begå seksuelle overgreb.