35-årig er kendt delvist skyldig i stor groomingsag

Retten i Esbjerg afviser forklaring fra 35-årig og finder ham delvist skyldig i sexkrænkelser mod drenge.

Han var ved Retten i Esbjerg tiltalt for at have taget kontakt til 111 drenge – heraf hovedparten mellem 10 og 15 år – og presset dem til at sende seksuelle billeder af sig selv.

Torsdag er der afsagt kendelse om skyld i sagen, og her har de tre dommere og seks nævninger fundet manden skyldig i en lang række af de flere end 200 anklagepunkter.

Manden er blandt andet fundet skyldig i at have udøvet ulovlig tvang mod flere af drengene ved at have presset dem til at sende billeder af sig selv.

Den tiltalte er også fundet skyldig i ved to forhold at have medvirket til andet seksuelt forhold end samleje med drenge.