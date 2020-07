88 drenge under 15 år videoafhørt før retssag

En 34-årig mand fra Bramming har ifølge anklageskriftet kontaktet drenge over hele landet med undtagelse af Bornholm. De skulle være kontaktet i perioden mellem 2016 og 2018, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sagen begynder ved Retten i Esbjerg onsdag den 12. august og omfatter i alt 111 drenge. Den behandles som en nævningesag, hvilket betyder at anklagemyndigheden vil gå efter en straf på mindst fire år til manden.

Der er berammet 30 dage til sagen, som forventes at slutte den 18. november, hvor der afsiges dom.

Videoafhøringer af 88 drenge

Som udgangspunkt er de fleste af de forurettede drenge allerede afhørt på video. 22 forurettede bliver afhørt på sædvanlig vis, mens 88 drenge under 15 år er afhørt af politiet forskellige steder i landet, mens én forurettet ikke kan afhøres.

Afhøringen kommer til at foregå i et særligt indrettet lokale, hvor barnet afhøres af en særligt uddannet betjent, mens anklager og forsvarer følger afhøringen på en skærm i et andet lokale. De kan her stille spørgsmål gennem den afhørende betjent. Videoafhøringen bliver så senere afspillet i retslokalet under retssagen.