350 år gammelt bindingsværkshus overraskede med en hemmelighed

Byen er som bekendt Danmark ældste af sin slags, og det blev for nyligt understreget endnu en gang.

Hvis man besøger Ribe, bliver man hurtigt opmærksom på, at den vestjyske by rummer en vis historie.

Det viser sig nemlig, at huset er omkring 230 år ældre end først antaget.

Udenpå bindingsværkshusets facade står der 1671, og det var – ikke så mærkeligt - i mange år den gængse opfattelse, at huset var opført i dette år. Men man kan tage fejl.

Nye opdagelser viser nemlig, at Danmarks ældste kendte bindingsværkshus er beliggende i byen. Huset går under navnet Terpagers Gård og er en af byens mange fredede købmandsgårde.

I forbindelse med en nuværende istandsættelse, som Museum VEST er inde over grundet husets fredning, står det nemlig klart, at huset har været skilt ad i 1600-tallet, men at det er blevet samlet igen med de gamle dele.

- Det er de dele, som vi har fået dateret nu, og de viser, at den forreste del blev bygget i 1442, mens den bagerste del først blev bygget i 1457, siger Morten Søvsø, chef for Arkæologi på Museum VEST.

Funkler som aldrig før

Opdagelsen kom som en overraskelse for husets nuværende ejere.

- Jeg fik tåre i øjnene og gåsehud. Jeg kunne ikke forstå, hvad der skete, da min mand og jeg fik overbragt nyheden. Jeg blev utrolig ydmyg over at være ejer af Danmarks ældste bindingsværkshus, siger Charlotte Bladt-Hansen.