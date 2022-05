43-årig mand dømt for trusler mod statsminister Mette Frederiksen via Facebook

En 43-årig mand er ved Retten i Esbjerg idømt seks måneders fængsel for trusler om vold mod statsminister Mette Frederiksen (S) samt for overtrædelse af våbenloven.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der kommer fra Esbjerg, blev dømt for fem gange at have fremsat trusler mod statsministeren på Facebook.

Tre af truslerne blev fremsat i år, og dermed efter at loven blev strammet ved årsskiftet.

Stramningen betyder, at det er skærpende omstændigheder, hvis truslerne har baggrund i ytringer i den offentlige debat, eller hvis truslerne fremsættes for at forhindre personer i at gøre brug af deres ytringsfrihed.

Som udgangspunkt skal der i de tilfælde ske en fordobling af straffen.

Fem magasiner til militær riffel

Ud over truslerne mod Mette Frederiksen blev den 43-årige dømt for overtrædelse af våbenloven. Han var i besiddelse af fem magasiner til en militær riffel.

Manden har under sagen nægtet sig skyldig, men modtog dommen, da den blev afsagt mandag.

Til gengæld var har ikke tilfreds med, at han skal sidde varetægtsfængslet, indtil han kan begynde afsoning af dommen. Denne afgørelse kærede han til Vestre Landsret.