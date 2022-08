44 militærhelikoptere flyver over Esbjerg

Helikopterne lander som følge af den koordinationsaftale, der underskrives mandag om udbygningen af Esbjerg Havn.

Omkring aftalen har forsvarsminister Morten Bødskov blandt andet udtalt følgende:

- Esbjerg Havn bliver med de beslutninger, der nu bliver truffet, et nyt sikkerhedspolitisk knudepunkt.

Aftalen gør, at havnen vil modtage mere militært isenkram i forbindelse med Nato-samarbejdet. Mere om den aftale vil blive sagt på et pressemøde mandag klokken 13.

Kan være svære at se fra midtbyen

Selvom helikopterne flyver over Esbjerg, kan det blive vanskeligt at se dem fra midtbyen.

Ifølge Forsvarskommandoen vil de flyve en eller to ad gangen henover middagstimerne de næste dage.

De letter ved Esbjerg Havn, men så flyver de over udkanten af byen. Hvis man ønsker at se en af helikopterne vil det bedste tip være at stille sig ned i nærheden af havnen.