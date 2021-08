46 unge sigtet for at samles ulovligt i p-hus i Esbjerg

46 personer overtrådte fredag aften et opholdsforbud ved at være samlet i et parkeringshus i Nørrebrogade i Esbjerg.

Den store gruppe, som ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi fortrinsvis er unge mænd og drenge, er blevet sigtet og kan forvente en bøde på 1.000 kroner hver.

Forbuddet mod at stimle sammen og tage ophold i parkeringshuset, der drives af Region Syddanmark og primært bruges af ansatte på Sydvestjysk Sygehus få meter væk, trådte i kraft tidligere på ugen og er resultatet af længere tids uro og utryghed blandt brugere af huset og beboere i området. Torsdag i næste uge har en beboerforening indkaldt til et fælles beboermøde, hvor borgere kan møde op og tale om sagen.

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi bruger de unge mennesker mest parkeringshuset som et mødested, et såkaldt træf, mens der af og til også bliver kørt ræs med biler. Ifølge anmeldelsen, politiet modtog fredag, gik den ikke på ræs.

- Vi har nu i noget tid fået en del henvendelser fra borgere og folk, der bruger parkeringshuset, som føler sig chikaneret, når de kører ind i huset med deres bil. Det har givet episoder med råben og skrigen, siger vagtchef Ole Aamann.

En af dem, der føler sig chikaneret af de unges træf, er Niels Christian Petersen. Han bor på Nørrebrogade og har fra sit hjem udsigt til parkeringshuset.

- Jeg kan se og tydeligt høre, når bilerne kører fra den ene ende af parkeringshuset til den anden. Også hen til huset er det med speederen i bund. Det laver et frygteligt spektakel. Oftest er det sidst om aftenen eller om natten, det sker, hvor jeg så bliver vækket.

Bange for at få en røvfuld

Niels Christian Petersen har flere gange ringet til politiet og klaget over larmen. Han har aldrig gået over til parkeringshuset for at forsøge at snakke med de unge mennesker.

- Jeg har ikke rigtig lyst, jeg er lidt bange for at gå derovre, når de kører ræs, og, ja, få en røvfuld af dem. Det kan jo være, de tænker: Hvad fanden skal jeg blande mig for?

Hvad siger det dig, at unge mennesker så ofte er samlet i et parkeringshus om aftenen og blandt andet bruger det til at køre ræs?

- Det siger mig, at det er et alvorligt problem i Esbjerg at finde et sted, hvor unge mennesker, hvis hobby er biler og ræs, kan samles.