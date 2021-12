48 beboere tvangsflyttet fra ghetto: - Fuldstændig sindssygt

Protester

Beboere på Stengårdsvej har forsøgt at protestere mod nedrivningen. Som er resultatet af ghettopakken, der i 2010 blev besluttet af et flertal i Folketinget i et forsøg på at undgå parallelsamfund.

- Vi prøvede at komme med nogle andre forslag, men det var som at slå i en dyne. Det er jo styret helt oppefra, så der er jo ikke rigtigt noget at gøre ved det, siger Henning Rødgaard.