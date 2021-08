48 heste er klar til dronningens karettur

En af dem, som overværede generalprøven var borgmesteren, Jesper Frost Rasmussen, og han glæder sig til tirsdagen.

- Jeg har det rigtige spændingsniveau. Jeg er ikke nervøs, men spændt, og det tror jeg man skal være i sådan en situation, siger han, og uddyber:

- Jeg ser frem til at vise Dronning Magrethe alle de gode ting i Esbjerg. Derudover håber jeg også, at det ender med at blive en folkefest, og at der kommer mange folk på gaden, fortæller han.