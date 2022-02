5-årig hjælper studerende med stress og angst

Kan det nu være rigtigt?

Nu har UC Syd lavet en undersøgelse for at finde ud af, om det nu kunne være rigtigt. om Fjola virkelig kunne have den positive effekt på de studerendes velfærd.



- Vi lavede en survey blandt dem, som søgte vejledning hos Mette. Den viste tydeligt, at de studerende havde stor glæde af hunden, siger lektor Martin Petersen, UC Syd.

Der skrives så meget om det, at der findes forkortelser for det: De to første bogstaver er altid AA – for ”Animal Assisted”, og så kan det sidste bogstav eksempelvis være C for counselling. Så bliver det AAC for Animal Assisted Counselling. Og det er, hvad Mette Sand laver.

Uanset bogstaver: Fjola kan hjælpe.