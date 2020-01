644 til pingpong i Ribe

Plip-plop-plip-plop oooooh lyder det hele tiden, og sådan har det lydt hele weekenden. Sådan lyder bordtennis på alle bordene, når boldene rammer, ognår de rammer ved siden af.

- Det har bare vokset sig stort gennem årene. I 2016 var vi 220. Sidste år var vi 530, og vi jokede med, at det kunne da være sjovt, hvis vi kunne kommer over 600. Og nu i år er vi 644, fortæller en pavestolt turneringsleder, Knud Andersen.

Det er da også noget af et projekt, den lille bordtennisklub med 100 medlemmer har kastet sig over. De 644 tilmeldte skal spille 3.300 kampe tilsammen på 71 borde, der alle er presset ind i Ribe Idrætscenter. Spillerne kommer fra hele landet, og der er 232 tyske Tischtennisspieler med.

Stævnet hedder Kvickly Cup og har 50 år på bordtennisbagen. Det er først de seneste år, at deltagerantallet er gået helt igennem taget på Idrætscentret.

- Vi har egentlig ikke gjort mere end vi plejer, fortæller turneringslederen fra Ribe Bordtennis Klub.

- Men de seneste år har vi nok fået hjælp fra de sociale medier, men ellers er det gået fra mund til mund. Mange bruger det også som en klubtur. Vi har et hold, der kommer allerede om torsdagen, og så hygger de sig i byen og tager til bordtennis lørdag og søndag og tager hjem søndag aften, fortæller Knud Andersen.

Det, der måske giver stævnet i Ribe en konkurrence kant er, at alle spillene, alle bordene er samlede i den samme hal. Det er ikke mange klubber, der kan stille med så stort et lokale.

- Vi synes, at det er sjovt, at vi i sådan en lille klub, kan lave sådan et stort stævne. Og folk er glade, når de kommer, og de er glade, når de går, slutter turneringsleder Knud Andersen.

Sidste kampe spilles ved 20.00 tiden søndag.