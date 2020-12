66-årig brændte fingrene på varme stole

Den 66-årige mand kunne dog kun nyde synet af de nye møbler i nogle få timer efter handlen, hvorefter Syd- og Sønderjyllands Politi ringede på.

Efterforskningen af et indbrud i Aarhus ledte politiet til køberen i Esbjerg, hvor stolene blev beslaglagt, og cen 66-årige sigtet for hæleri.

Sagen får politiet til at opfordre borgerne til at være både grundige og skeptiske, når de køber brugt.



- Nettet et blevet den helt store handelsplatform for brugte genstande. Det udnytter kriminelle desværre også til at komme af med deres tyvekoster. Men ved at bruge en god portion sund fornuft og lidt skepsis kan man sagtens købe brugt og samtidig sikre sig mest muligt mod at købe hælervarer, siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed.

Chr. Østergård understreger, at det er vigtigt, at man tager risikoen for at købe mulige hælervarer meget alvorligt.

- Den gamle talemåde om, at hæleren ikke er bedre end stjæleren, gælder i høj grad. Man skal have gjort sit forarbejde grundigt og sikret sig bedst muligt, at man ikke har købt stjålne varer. I modsat fald kan der blive tale om, at man bliver straffet med bøde eller fængsel for hæleri. Og selvom man kan dokumentere, at man har handlet i god tro, blive de stjålne varer altid leveret tilbage til den rette ejer, understreger vicepolitiinspektøren.