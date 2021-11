73-årig dræbt i frontalt sammenstød

Ulykken skete på rute 11 ved Ålbæk mellem Korskro og Bramming og blev anmeldt klokken 21.18.

To personbiler var kørt sammen i et frontalt sammenstød, hvorved en 73-årig mand mistede livet. I den anden bil befandt sig en midaldrende mand fra Esbjerg og hans datter, som slap fra den voldsomme ulykke med lettere kvæstelser.

Måske ildebefindende

- Ifølge vores undersøgelser var den 73-årige mand kommet over i den modsatte kørebane. Det skal nu bl.a. klarlægges, om han fik et ildebefindende og mistede herredømmet over sin bil, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær, søndag morgen.

Rute 11, Varde Hovedvej, var lukket frem til klokken 01 i nat, mens en bilinspektør undersøgte ulykkesstedet.



Familien til den 73-årige mand er underrettet.

Tredje dødsoffer på en uge

Tre mennesker har i den seneste uge mistet livet ved trafikulykker i TV SYDs område.

En 77-årig kvinde afgik ved døden efter en ulykke fredag eftermiddag ved Bække nær Vejen, og torsdag døde en 23-årig kvinde fra Horsens som følge af sine kvæstelser ved en soloulykke tidlig sidste søndag morgen nær Hedensted, hvor hun var passager i en bil, der torpederede et vejtræ.