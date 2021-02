79 sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet i år

Da otte midaldrende mænd for nylig holdt hemmelig kortklub i nogle lokaler på Jagtvej i Esbjerg, blev de sigtet for at bryde forsamlingsforbuddet.



Det er ikke tilladt at mødes flere end fem personer ad gangen uden for private hjem, og den 5. januar blev forsamlingsforbuddet skærpet af frygt for den mere smitsomme britiske virusvariant, cluster B117.

Den første måned har Sydøstjyllands Politi sigtet 53 personer for brud på forsamlingsforbuddet (indtil 5. februar). I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er cirka det halve - 26 personer - sigtet for samme forseelse. (indtil 8. februar).