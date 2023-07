80'er musik indtager lukket musiksted, mens vi venter på nye ejere

Orkestret, der har spillet 30 gange på Tobakken, da det stadig gik godt, har lejet lokalerne den 3. og den 4. november i år.



- Det er dejligt, at vi har kunne skabe den her midlertidige ramme, så der igen kommer liv i lokalerne på spillestedet. Men jeg ser virkelig frem til, at vi finder en mere permanent ordning for vores spillested med nye kræfter, der skal drive det godt videre, siger Jakob Lose (V), der er formand for Kultur- & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune.

Så til efteråret kan man igen synge med på 'Kom tilbage til mig, jeg elsker kun di-hi-hej'. God fornøjelse.