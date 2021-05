89 Gasflasker stjålet på få dage: Sådan undgår du at købe dem

Senest er der to eksempler fra pinsen, hvor der er stjålet 60 gasflasker fra Davidsen Tømrerhandel i Kolding i weekenden, mens 29 flasker med en samlet værdi på 18.000 kroner blev stjålet sent mandag aften fra et engroslager i bydelen Gjesing i Esbjerg.

Formand for brancheforeningen Danske Byggecentre fortæller, at det er et stort problem og tyveri i millionklassen hvert eneste år.

- Gennem de seneste fem år er det eskaleret, og det virker som om, at det bliver mere og mere professionelt, siger Palle Thomsen fra Danske Byggecentre.

Og når gasflaskerne først er stjålet, så bliver de afsat på nettet.

- Som borger er der virkelig grund til at være kritisk, hvis man går på prisjagt efter billig flaskegas. Der er naturligvis ikke noget galt i at købe privat hos en person, der har en enkelt flaske til salg. Men omvendt skal man sikre sig, at man ikke køber hælervarer. For så længe, tyvekosterne kan afsættes, så længe bliver tyvene ved, siger Christian Østergaard, der er vicepolitiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.