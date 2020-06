Åbner snart: Nyt heksemuseum i Ribe.

Det er netop fra Ribe, at vi har de fleste oplysninger om processer mod hekse, og en af dem kender vi endda af navn, Maren Spliids, der blev brændt på bålet i 1641 efter at have været igennem 3 retsinstanser. Hun blev et af ofrene for de hekseprocesser, der spredte sig over hele Europa i 15- og 1600 tallet.

- Dengang var man meget optaget af djævelen, og man så mange tegn på, at den endelige kamp mellem det ondes fyrste og den kristne Gud stod lige for døren. Fattigdom, sygdom, krige, Reformationen og misvækst hørte til dages orden, og det var så djævelens værk, fortæller projektleder Lulu Anne Hansen.

- Djævelen måtte jo have nogle hjælpere, og det var heksene.

Hex!

Det nye museum kommer til at hedde Hex! og det er ikke endnu en leflen for det engelsk amerikanske sprogområde, for en heks hedder som bekendt witch på engelsk. Men udstillingen er nu alligevel indrettet med henblik på også at trække turister til.

- Hekseprocesserne var ikke folkelige bevægelser, hvor almindelige mennesker gik amok på uskyldige kvinder, der var lidt anderledes end andre. Det var meget systematisk og med rettergange og domfældelse, fortæller Lulu Anne Hansen.

Heksehammeren

Med bogen Heksehammeren, Malleus Maleficarum, havde dommerne også en lærebog i at finde, opspore og domfælde hekse. Og det var mest kvinder, der blev brændt, fordi de seksualforskrækkede og vi-får-for-lidt- plagede mørkemænd, der skrev den slags, tillagde kvindekønnet de værste egenskaber, og netop kvinder skulle være mere modtagelige for djævelens fristelser.

I almuen troede man både på god magi og ond magi. Man kunne for eksempel redde en tønde øl ved at putte to fingre fra en henrettet tyv i tønden. ( Hvis I synes, det lyder tåbeligt, så kan I bare se, hvad der florerer på nettet om vacciner, 9/11 og månelandingerne.)

Men kirken og myndighederne mente, at al magi var ond og bekæmpede den med næb og kløer.

Det nye museum ligger i Quedens Gård i Ribe, hvor man også kan besøge Jacob A. Riis Museet.