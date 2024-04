Aalborg tæver Esbjerg og forlænger semifinaleserie

Esbjerg har stadig to muligheder for at spille sig til finaleserien. Den næste mulighed er søndag på egen is.



At den første vestjyske mulighed blev forsømt skyldes, at holdet trods en tidlig føring i Aalborg var trykket i bund i store dele af kampen.

I en begivenhedsrig første periode åbnede Joshua Winquist målscoringen, da han fulgte op tæt under mål. Efterfølgende udlignede Tobias Ladehoff i overtal, før Pierre-Olivier Morin scorede på en omstilling og sikrede kampens første Aalborg-føring. Inden periodens udgang udlignede Phillip Schultz efter et vestjysk overtal.