Årsagen til stress er klar, siger refugieejer

I 2021 svarede 29 procent, at de følte sig stressede. Det er 40 procent flere end i 2010.

Laila Bro har drevet refugiet Den gamle avlsgård i Ribe i 15 år. Her har stressede søgt roen med terapi for både hoved og krop.

Hun har set utallige med stress komme sig, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor så mange bliver stressede.

- Alting går meget stærkt. Vi taler stærkt, og vi skal nå en masse. Det er svært at lægge mobilen fra sig, så vi lader os forstyrre af alt hele tiden. Vi skal vide, at nu er der naturkatastrofer overalt i verden. Der er så og så mange, der er døde. Der er børn, der sulter. Der er et tog, der er afsporet i Kazakhstan, hvor 19 er døde.