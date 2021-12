Advarer om risiko for kø på stærkt trafikeret bro

I denne og næste weekender vil Vejdirektoratets entreprenør udføre geotekniske boringer ved broen over Ribe Å på Ringvejen, rute 11.

Det sker i morgen, søndag den 12. december, og igen næste weekend, den 18. – 19. december.

De geotekniske undersøgelser er en del af de forberedende arbejder, inden selve renoveringen af broen over Ribe Å kan gå i gang i sommeren 2022.

Arbejderne betyder, at der kun vil være et spor farbart over broen, og derfor vil trafikken skiftevis passere broen via en lysregulering.

Trafikanterne på rute 11 i Ribe må forvente tæt trafik og måske endda kø særligt næste lørdag fra morgenstunden til ud på eftermiddagen og igen søndag omkring middag.

Forberedelse til sommerens broarbejde

Arbejderne på selve broen på Ringvejen i Ribe vil ske hen over sommeren 2022, og vil strække sig over en periode på tre til fire måneder. Imens vil trafikken blive omlagt til en midlertidig vej, der allerede er etableret på stedet.



- Vi er i øjeblikket i gang med at planlægge og projektere vedligeholdelsesarbejdet på broen. Som det skarpe øje vil bemærke, mangler vi en bro over Ribe Å på den midlertidige vej. Vi er så heldige, at Forsvaret igen vil udlåne et sæt militærbroer. Vi forventer, at militærbroerne vil være udlagt over åen i perioden maj – november 2022, siger Mike Boesen, senior projektleder i Vejdirektoratet og ansvarlig for projektet i Ribe i en pressemeddelelse.