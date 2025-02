Ældre presses af IT-krav - nu lærer 80-årige at scrolle løs

Manglen på psykiatere har fået regionsrådspolitikerne til at satse 2,2 mio. kr. på at rekruttere psykiatere fra udlandet. Man regner med at kunne få 10. Seks er allerede ansat.

I 2024 manglede der 444 voksenpsykiatere og 143 børn- og ungepsykiatere i det danske sundhedsvæsen – svarende til, at kun 33 procent af den nødvendige kapacitet er dækket. Det viser en analyse fra Lægeforeningen om behovet for speciallæger, som for nylig er blevet offentliggjort.

De kommer fra udlandet. Polen, Spanien, Rumænien.... De er psykiatere, og de skal være med til at redde situationen i Danmark. Der er mangel på psykiatere til at behandle de stadig flere patienter med psykiske lidelser.

Det kan være en langvarig proces fra den første gang, der indledes kontakt til psykiateren, til hun/han kan starte med at have egne patienter på et af de psykiatriske afdelinger. Der gik hele tre år med den polske speciallæge, Anna Paprocka, der nu er i gang med at lære dansk på sprogskole i Kolding, inden hun i juni består sin eksamen og kan starte med at arbejde med egne patienter.

- Det er et puslespil med mange brikker. Hvis der er ægtefælle og børn, skal de jo også kunne falde til med job og skole eller daginstitution og en helt ny by. De står ofte uden deres familie og skal lære nye venner at kende. Sproget skal læres. Det er ikke helt ligetil i begyndelsen. Men først og fremmest handler det om psykiateren og arbejdspladsen er et match. Det gælder for alle uanset om vedkommende fra Hanstholm eller Holland, siger hun.

Så lang tid behøver der nu ikke at gå - og hun er ikke en del af den nye ordning - men det viser, at arbejdet kræver tålmodighed, hvis det skal lykkes. Tålmodighed fra både den ene og den anden part, påpeger cheflæge Agnete Larsen, Psykiatrisk afdeling i Esbjerg.

Ikke et quickfix

På Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg burde de være 19 speciallæger. Der er 12.

- Med Anna Paprocka bliver vi snart 13. Og vi kan heldigvis se, at flere er på vej, siger cheflæge Agnete Larsen.

Politikerne ved også udmærket, at løsningen med at hente udenlandsk arbejdskraft ikke er et quickfix. Og at risikoen for, at den udenlandske psykiater vender hjem igen efter kort tid, er reel.

- Ja, det er et risiko. Som vi kender og ser på med åbne øjne for at få flere speciallæger til de opgaver, der venter. Vi har da også flere initiativer i gang. For det her kan selvfølgelig ikke stå alene, siger formanden for regionens psykiatriudvalg, Mette Bossen Linnet.