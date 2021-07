Afbrudt 1. divisionskamp spilles færdig tirsdag aften

1.-divisionskampen mellem Esbjerg og Vendsyssel kommer til at strække sig over mere end to døgn fra første til sidste fløjt.



De to hold gik på banen søndag eftermiddag, men kampen måtte afbrydes efter første halvleg på grund af et tordenvejr i området omkring Esbjerg. Mandag er det besluttet, at anden halvleg af opgøret spilles tirsdag aften fra klokken 19.

Det skriver TV3 Sport, der ejer tv-rettighederne til kampen.