Afgifter står i vejen for grønne lastbiler

Afgifterne på biogas skal ned! Så klart er budskabet til politikerne på Christiansborg fra vognmændene i Padborg.

De ser med bekymring på det faktum, at de er ved at blive overhalet indenom af grønne tyske og svenske lastbiler, som nyder godt at lave afgifter på grøn gas.

Både naturgas og biogas er belagt med væsentligt lavere afgifter i vores to nabolande, end de er i Danmark, fortæller direktøren for brancheorganisationen Padborg Transportcenter, Jesper Schimann Hansen, til TV SYD.

Vi betaler mere i afgift til staten for at køre 100 kilometer i en lastbil, der kører på grøn biodiesel, end vi gør for at køre 100 kilometer i en dieselbil, som forurener mange gange mere. Jesper Schimann Hansen, direktør, padborg Transportcenter

- Syd for grænsen har de tyske politikere valgt at sænke afgifterne på naturgas og biogas til lastbiler til en tredjedel af de danske afgifter. Samtidig får tyske vognmænd tilskud til lastbiler, der kan gøre på gas, og foreløbigt slipper de også for størstedelen af de tyske vejskatter.

Dén politik har sat gang i en hurtig omstilling til grøn transportteknologi i Tyskland, fortæller Jesper Schimann Hansen.

Skatteministeriet afviser

I Danmark ligger omstillingen til grønne lastbiler bomstille.

Årsagen er de danske afgifter, forklarer direktøren for Padborg Transportcenter til TV SYD.

- Vi betaler mere i afgift til staten for at køre 100 kilometer i en lastbil, der kører på grøn biodiesel, end vi gør for at køre 100 kilometer i en dieselbil, som forurener mange gange mere, siger Jesper Schimann Hansen.

TV SYD har bedt Skatteministeriet om en forklaring. Her afviser man påstanden.

I et svar til Folketingets Klima- Energi- og Forsyningsudvalg siger skatteminister Morten Bødskov (S):

”Afgiftsniveauet for energiafgifterne for biogas, naturgas, diesel og biodiesel til transport er fastsat ud fra brændstoffernes energiindhold, så satsen er ens pr. GJ. Det giver incitament til at vælge de mest energiøkonomiske transportformer”, siger ministeren i sit svar til udvalget.

Det mener vi, er paradoksalt. Sådan som afgiftssystemet er skruet sammen i dag, så er der meget mere fokus på energieffektivitet end på CO2-udledning. Søren Eskelund Toft, forretningsudvikler, Nature Energy

Men hverken hos Padborg Transportcenter eller hos biogasproducenten Nature Energy, som blandt andet driver to store biogasanlæg i Korskro og Holsted, er det et svar, der giver mening:

- Det mener vi, er paradoksalt. Sådan som afgiftssystemet er skruet sammen i dag, så er der meget mere fokus på energieffektivitet end på CO2-udledning. Når vi så ser på det mål, regeringen og Folketinget har sat op om 70 procents CO2-reducering i 2030, så giver det ikke mening, at man ikke fokuserer på CO2, siger forretningsudvikler ved Nature Energy, Søren Eskelund Toft, til TV SYD.

Folketingsmedlem Niels Flemming Hansen, Kons., (tv) besøgte onsdag Nature Energys biogasanlæg ved Korskro. Her mødte han Mette Hansen, Nature EDnergy, Jesper Schimann Hansen, direktør for Padborg Transportcenter, forretningsudvikler Søren Eskelund Toft og driftsleder Claus Jensen, Nature Energy. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Forkasteligt

Onsdag besøgte folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (Kons.) biogasanlægget ved Korskro. Her mødtes han med direktøren for Padborg Transportcenter og repræsentanter for Nature Energy, som driver flere biogasanlæg i landet.

Og budskaberne til folketingsmedlemmet er klare:

- I dag sendes biogassen ud i naturgasledningerne, men det ville give langt mere mening at det blev brugt til at gøre lastbiltransport grøn, fortæller driftsleder, Claus Jensen.

Man kan nemlig lettere bruge for eksempel el til opvarmning af boliger end til at drive tunge lastbiler med.

Jeg synes, et eller andet sted, det er forkasteligt. Niels Flemming Hansen, MF, Kons., Vejle

- Vi tror ikke på, det i nogen nær fremtid bliver muligt at bruge el til tunge lastbiler. Derfor gælder det bare om at få stillet om til biogas så hurtigt som muligt, siger Jesper Schimann Hansen.

Det er Niels Flemming Hansen enig i:

- Jeg synes, et eller andet sted, det er forkasteligt. For mig er det ligegyldigt, hvor meget længere en lastbil kører på diesel end på biogas. Dét, det handler om, er, hvad er udledningen, siger Niels Flemming Hansen