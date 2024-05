Afgørelsen er faldet for Esbjerg fB

TV SYD er til stede i skifteretten i Retten i Esbjerg. Her skal kreditorerne vurdere, hvem der har den mest bæredygtige plan for at føre fodboldklubben EfB videre – og ikke mindst hvem, der har bedst likviditet.



Klubben blev sendt i rekonstruktion den 23. februar af kreditoren EfB Ejendom, fordi den amerikanske ejerkreds, Esbjerg Investment Limited (EIL), ifølge klubbens direktør, ikke har kunnet betale sine regninger.

Ved retsmødet i skifteretten 8. april lykkedes det ikke de amerikanske ejere at overbevise skifteretten om, at de har penge og en bæredygtig plan til at føre EfB videre.

I den mellemliggende periode frem til i dag, 3. maj, har der derfor været åbent for nye, potentielle bejlere til ejerskabet af klubben. Her har den amerikanske rigmand, David Warren, meldt sin interesse - og han agter at støtte de amerikanske ejere med 15 millioner kroner.

Hvem kreditorerne tror mest på, skal retsmødet i dag vise.

Hvis ikke der opnås enighed i skifteretten i dag, vil rekonstruktionen blive ophævet og Esbjerg fB vil blive begæret konkurs.



Her er, hvad der indtil videre er kommet frem i retten:





Seneste opdateringer står listet øverst nedenfor: