Aflyst indsamling får lokal kunstner til at tænke kreativt

Randi Hundebøll fra Esbjerg er maler og keramiker, og nu er hun også indsamler for Folkekirkens Nødhjælp på sin egen kreative måde.

I stedet for at gå fra dør til dør har man haft mulighed for at oprette en indsamling digitalt, og det har kunstner Randi Hundebøll gjort med et ekstra trick for at få donationer - hun udlodder samtidig sine malerier og keramikskåle.

- Jeg lod mig inspirere af min søn, som samler ind ved at bage kage, fortæller Randi Hundebøll.

- Det er med at være lidt kreativ, være synlig og få lidt sjov ud af det.