Albansk mand bag flere indbrud er idømt fængsel og udvisning

Det drejer sig om indbrud, som primært har fundet sted i Esbjerg-området i november og december 2023.

Derfor er den albanske mand idømt en fængselsstraf på 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel, ligesom han er udvist af landet med indrejseforbud i 12 år, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

DNA-match

Manden blev stoppet på vej ud af landet den 26. december 2023, hvor politiet fandt adskillige smykker i hans kuffert, som han ikke kunne redegøre for. Derfor blev han anholdt og sigtet for indbrud.

Politiet lavede i forbindelse med efterforskningen en DNA-profil på manden. Hans DNA kunne efterfølgende kobles til adskillige indbrudstyverier i Danmark – særligt i Esbjerg-området, oplyser politiet.

Anklagerfuldmægtig Niklas Sindberg er tilfreds med, at manden nu har fået sin dom:

- Hjemmet er et sted, hvor man skal kunne føle sig tryg. Dommen her viser, at vi som samfund ser med stor alvor på indbrudstyveri i folks hjem, siger anklageren i sagen.