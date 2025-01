Albanske mænd forsøgte at snige sig om bord på fragtskib til England

- Det er en stor anerkendelse at være blevet nomineret, det varmer. For mig at se så er idrætsrummet det allerbedste sted at arbejde med trivsel og samarbejde, det bliver hurtigt synligt, hvis der er noget, der ikke fungerer og samtidig er det et sted, hvor vi kan skabe et særligt bånd til foreningslivet, siger Lena Moeskjær, idrætslærer, Fanø skole

For Magnus og Albert er Simon Kjær et forbillede

Hun underviser primært i 6.-9. klasse og har med sine snart 20 år som lærer lært at den gode idrætsundervisning ikke kun foregår i selve undervisningen.

- Omklædningen er dog lige så vigtig som idrætsundervisningen, for der bliver her skabt et rum, hvor det er tilladt at være sårbar og prøve ikke at være kropsforskrækket, for ingen af os ser ens ud. Jeg bader selv med mine elever og det giver en fortrolighed, siger hun.

Danmarks Idrætsforbund skriver, at prisen er et led i indsatsen om at skabe større anerkendelse af idrætsfaget og understrege betydningen af idræt for børn og unges fysiske, psykiske og sociale udvikling.