Alkoholiker skjulte misbrug under julen: - Jeg har ingen stopklods

Det gælder om - både over julen og resten af året - at tage en åben snak om alkoholforbruget, hvis man har en mistanke om, at en pårørende har et problem.

- Man skal huske at sætte foden ned - både for sin egen skyld og for personen, der har et problem. Jo mindre vi taler om alkoholproblemer, jo større bliver tabuet, og desto sværere bliver det at løse.



- Og hvis man selv har et alkoholproblem, er det vigtigt at vide, at det aldrig er for sent at stoppe. Man kan altid kontakte et rusmiddelcenter eller ringe til Alkolinjen, siger Bjarne Stenger Elholm.

Ifølge organisationen er det vigtigt at have fokus på misbruget, for konsekvenserne rammer flere end personen med misbruget.



I uge 40 i år udkom Alkohol og Samfund nemlig en befolkningsundersøgelse lavet af Voxmeter, som viste, at hver sjette dansker har oplevet at miste kontakten med en i deres nærmeste familie eller omgangskreds på grund af alkohol.