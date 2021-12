Amatørarkæolog finder guldring på et halvt kilo

Herefter blev der lavet grundige undersøgelser med metaldetektor i området samtidig med, at arkæologer foretog en egentlig udgravning.

Her havde de efter aftale med markejeren fået lov til at løfte muldlaget af for at finde spor efter mennesker.

Og det fandt de.

Der var nemlig huse fra fortiden, hvor der nu er mark, og arkæologerne regner med, at husene er fra mellem år 1400 og 1700. Det var i et af disse huse, at guldringen havde ligget.