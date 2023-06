Amerikaner trækker sig fra bestyrelsen i EfB

Efb's amerikanske Michael Kalt fratræder ifølge JydskeVestkysten straks sin post som bestyrelsesformand i selskabet EfB Ejendom A/S .

Jesper Toft Mathiasen, talsmand for en investorgruppe med rødder i Esbjerg, fortæller, at der allerede arbejdes på at finde det nye medlem til bestyrelsen.



- Vi har haft en rigtig god og konstruktiv dialog med bestyrelsen, og det var baggrunden for, vi i maj i fællesskab kunne sikre EfB’s drift. Aftalen giver alle i og omkring klubben tid til og mulighed for at kigge frem og finde den rigtige model for et stærkt, fremtidigt EfB, og det glæder vi os alle over. Samtidig skal vi på en kommende generalforsamling udpege et nyt, femte medlem til bestyrelsen fra lokal side, hvilket der pågår arbejde omkring, siger han til avisen.