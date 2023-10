Anders And og onkel Joakim ved Vestkysten

Siden 2018 har folkene på Anders And, der hører under Egmont-koncernen, bestræbt sig på, at den matros-skjortede and skulle rundt i det ganske land.

- Anders er jo kendt for at rejse rundt i verden, og langt væk til steder som Langtbortistan. Vi synes, det kunne være sjovt, hvis han også rejste rundt i Danmark, fortæller chefredaktør Svend Skytte.

En gang om året, er der en konkurrence, hvor læserne kan tilbyde deres egne, og de bedste ideer vinder. Og i denne uge er turen altså kommet til Esbjerg og Fanø, hvor man for eksempel kan se de fire hvide mænd, rådhuset og vandtårnet i Esbjerg.