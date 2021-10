Anklage: 33-årig delte billeder af døende kvinde

En tidlig søndag morgen i februar sidste år lå en kvinde livløs på en adresse i Esbjerg efter at have indtaget en dødelig blanding af metadon, amfetamin og det beroligende stof clonazepam.



Selv om en nu 33-årig mand var til stede, gjorde han intet for at hjælpe hende eller tilkalde hjælp, selv om hun øjensynligt var i livsfare.

Det mener anklagemyndigheden i hvert fald, og fredag i næste uge står manden ved Retten i Esbjerg tiltalt for at have undladt at hjælpe kvinden.

Kvinden afgik ved døden på et tidspunkt mellem klokken 04.00 og 09.08 den 2. februar 2020.

Ikke alene undlod han at hjælpe hende, men ifølge anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, tog han også billeder af den bevidstløse og døende kvinde.

To billeder, hvor hun bløder ud af næsen, sendte han et par dage senere til en bekendt. Billederne blev ledsaget af teksten: "Se hvor smuk hun er fra den anden side", fremgår det af anklageskriftet.

Også tiltalt for voldtægt

Manden er også tiltalt for et par uger tidligere at have voldtaget en kvinde i Esbjerg.

Kvinden var "betydeligt" påvirket af narkotika og kunne ikke modsætte sig, at han misbrugte hende seksuelt på flere måder og udsatte hende for fuldbyrdet voldtægt. Desuden skal han ifølge anklageskriftet have filmet overgrebet.

Anklageskriftet er anonymiseret, så det er uklart, om der er tale om den samme kvinde i begge forhold.

Endelig er den 33-årige tiltalt for i december sidste år og januar i år at have fået tilsendt i alt fem breve med mindre mængder kokain og heroin fra Holland til sin adresse i Esbjerg. Brevene blev dog opsnappet af Toldstyrelsen, før de nåede frem.