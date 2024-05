Anklager kalder 25-årigs forklaring for fuldstændig utroværdig

Den 25-årige mand har nægtet sig skyldig i samtlige 65 forhold på nær de 14, der handler om besiddelse af seksuelle billeder og videoer. Der er blandt andet fundet flere hundrede billeder hos ham inddelt i kategorier, hvor en ferskenemoji ifølge anklageren dækkede over billeder af numser, en kirsebæremoji dækkede over billeder af bryster og en jordbæremoji angiveligt var symbol for billeder af pigernes kønsdele.

Ifølge anklageren er der tale om en groomingsag. Grooming er en betegnelse, man bruger om voksne, der manipulerer børn for at udnytte dem seksuelt. Han er ifølge anklageren gået efter sårbare piger, der havde det svært, og så har han systematisk skabt et forhold, som de ikke turde stoppe, fordi han truede med at skade sig selv, begå selvmord eller dele pigernes nøgenbilleder med deres familie og venner.

Vil styre processen i retten

Det er også kommet frem i retten, at den 25-årige skal have forsøgt at styre og kontrollere pigerne ved at bestemme, hvilket tøj de måtte gå i, hvem de måtte se, og om de måtte barbere deres kønshår.

På samme måde har han forsøgt at styre slagets gang i retten, mener anklageren med henvisning til, at han flere gange har ombestemt sig i forhold til at afgive forklaring til bestemte forhold, hvorefter anklagemyndigheden så har forberedt sig på forhold, han ellers havde sagt, han ikke ville udtale sig om.

- Så ændrede vi det og forberedte os på det, og så ville han alligevel ikke sige noget. Jeg vil nærmest mene, at han reelt ikke har udtalt sig. Derudover ytrede han ret tydeligt her i retten, at hans sexliv ikke vedrørte mig. Det er alligevel ret specielt, når man er tiltalt i en sag som den her, sagde Anemarie Haahr.