Annas hurtige hænder tog Europa med storm - nu er hun medlem af en helt speciel klub

M Af Martin Riber Jakobsen Udgivet 16. dec

I et Facebook-opslag fra mandag morgen skriver den afgående borgmester i Varde Kommune, Mads Sørensen (V), at han i samråd med sin familie har besluttet ikke at genopstille. Blandt andet grundet hård retorik.

I Facebook-opslaget skriver borgmesteren, at han har lavet en "plus- og minusliste", som han efter drøftelse med sin familie har konkluderet rummer flest minusser, hvorfor han går af som borgmester ved udgangen af 2025. Han har sat sig med familien og vurderet, om prisen for at deltage i politik var for høj. De spurgte sig selv, hvor meget man burde stå model til, om det gør familien glade og om familiens tid kunne bruges anderledes. - På den baggrund har jeg sammen med min familie besluttet, at jeg selvfølgelig fortsætter som borgmester perioden ud, men at jeg ikke genopstiller til valget 2025, skriver Mads Sørensen i opslaget.

Retorikken for hård Når Mads Sørensen nævner, at han har overvejet, hvor meget han vil stå model til, refererer han til en følelse af, at retorikken er blevet hård og den politiske kamp personlig. - Desværre er vi i Varde kommune også ramt af et voksende landskendt problem, hvor politik bliver meget personlig, retorikken hård, og byrådets interne magtkampe fjerner fokus fra hovedopgaven - og hvor medierne får lov at sætte dagsordenen - alt for ofte med negativ fortegn, forklarer Mads Sørensen sin oplevelse med. På bagkant af beslutningen har Mads Sørensen bedt Venstres kommuneforening i Varde indkalde til et opstillingsmøde, hvor en ny borgmesterkandidat skal udpeges. - Tak til Venstre i Varde kommune og Venstres byrådsgruppe for at tage godt imod min beslutning - Den har ikke været nem, men er dog det rigtige for mig og min familie, skriver Vardes borgmester afslutningsvist i opslaget.

Udbetalt penge fejlagtigt Varde Kommune har den senere tid måttet forholde sig til den såkaldte 'vederlagssag', der drejer sig om fejlagtig udbetaling af vederlag til kommunens 2. viceborgmester. Under sammenfaldende ferier hos både borgmesteren og 1. viceborgmesteren har 2. viceborgmesteren modtaget vederlag for at varetage hvervet som borgmester. Det viste sig dog, at der ikke var hjemmel for at udbetale disse vederlag, hvilket blandt andet førte til, at Søren Laulund, 1. viceborgmester, trak sig i oktober.