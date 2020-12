Ansvaret for kørekort og køreprøver flyttes til Ribe

Ansvaret for køreprøver og udstedelse af kørekort skal flyttes fra politiet til Færdselsstyrelsen. De ca. 115 politiårsværk, der i dag er beskæftiget med disse opgaver, frigøres, så de kan indgå i en styrkelse af politiets operative kapacitet, og samtidig bliver ansvaret for kørekortopgaverne samlet i en enkelt styrelse under Transport- og Boligministeriet, frem for at være delt mellem de enkelte politikredse.

- Det har været et ønske længe både fra et bredt udsnit af Folketingets partier og kørelærerne at få samlet ansvaret for kørekort. Jeg er glad for, at det nu er lykkedes og ser frem til, at Færdselsstyrelsen i Ribe kommer i gang med at give området en opdatering, som jeg ved, at både borgere og kørelærere efterspørger, siger transportminister Benny Engelbrecht, (S).