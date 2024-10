Antallet af butikstyverier er steget markant - "Jeg er rasende"

Købmanden Lars Choe Hansen har fået nok af butikstyveri. I gennemsnit forsvinder der varer fra hans hylder en gang om ugen.

Lars Choe Hansen ejer en Meny i Hjerting ved Esbjerg og er desværre alt for bekendt med butikstyveri. - Vi oplever, at det typisk er meget organiseret. Ofte kommer der en bil med udenlandsk nummerplade, hvor 2-4 personer går ind i butikken og stjæler store mængder af spiritus, kød, vin eller kaffe, siger Lars Choe Hansen. Cirka én gang om ugen oplever han butikstyveri i sin forretning, og det vækker stærke følelser. - Jeg bliver rasende, frustreret og gal. Det er på ingen måde sjovt at komme på arbejde næste morgen og se én eller flere tomme hylder, fortæller købmanden.

Og han er langt fra den eneste købmand, der kæmper med butikstyverier. I perioden fra 2019 til 2024 er antallet af butikstyverier ifølge De Samvirkende Købmænd steget med hele 69,4 procent. - Det er meget enslydende meldinger fra hele landet, at antallet af butikstyverier er meget stærkt stigende, fortæller Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør i De Samvirkende Købmænd. Tyverierne har omfattende konsekvenser for Lars Choe Hansen. - Det har været en kæmpestor omkostning for os, og det er en daglig belastning at sikre, at alle varer er der. Men min oplevelse – og mine kollegaers – er, at det ikke bliver bedre. Tværtimod, siger han.

På grund af de mange tyverier har Lars Choe Hansen sat alarmer på alle spiritusflaskerne i butikken. Foto: Julie Rasmussen, TV SYD

Idékataloget For at imødegå de udfordringer, som flere købmænd oplever, har De Samvirkende Købmænd udarbejdet et idékatalog med forslag til bekæmpelse af butikstyverier. - Vi håber på lidt politisk hjælp og velvilje, for hvis den her kurv skal knækkes, så bliver man nødt til at få politikerne på banen, fordi der er nogle ting, der skal ændres lovgivningsmæssigt, siger Claus Bøgelund Nielsen. Idékataloget består af 16 konkrete forslag, der omfatter både forebyggelse, skrappere sanktioner og nye værktøjer.

De Samvirkende Købmænds 16 forslag Forebyggende tiltag: 1) Gør mere for at fortælle om konsekvenserne ved en plettet straffeattest. 2) Gør det muligt at dele billed- og videooptagelse butikkerne imellem. 3) Skab rammer for brug af ny teknologi til automatisk genkendelse af kendte butikstyve. Tiltag på tværs af grænser: 4) Gennemfør et nabotjek og hent inspiration fra andre lande. 5) Indled en kritisk dialog med ambassader og myndigheder fra de lande, hvorfra der kommer flest butikstyve. 6) Gør vandrende kriminalitet til et EU-tema. Fokuserede tiltag: 7) Prioritér synligt politi 8) Effektivisér behandlingen af anmeldelser 9) Kontrolkampagne mod hæleri 10) Flere ressourcer til bekæmpelse af hæleri 11) Styrk myndighedernes samarbejde Hårdere straffe: 12) Indfør straksbøder for tyveri 13) Højere minimumsbøder for butikstyveri 14) Indfør en trappemodel for sanktionsniveauet, så organiseret tyveri og store tyverier straffes hårdere Hjælp købmanden: 15) Etablér en kriminalitetsfond, der kan hjælpe købmændene med erstatning 16) Skab mulighed for lønindeholdelse til betaling af bøder og erstatning Kilde: De Samvirkende Købmænd Fold ud

Ifølge Karina Lorentzen (SF) er forslagene ikke urealistiske. - Der er mange gode forslag. Jeg er enig i, at straffene er for små – de skal være højere end værdien af det stjålne. Men hvis efterforskningen ikke kan følge med, nytter hårdere straffe ikke, skriver Karina Lorentzen (SF), medlem af retsudvalget og retsordfører, i en mail til TV SYD. Blandt forslagene er et ønske om det, De Samvirkende Købmænd kalder en kriminalitetsfond. En fond, hvor personer dømt for tyveri skal indbetale et engangsbeløb, som skal bruges til at kompensere butikkerne for de ressourcer, de bruger på blandt andet anmeldelse af tyveri og opgørelse af varelager. - Jeg ser ikke for mig, at vi får oprettet en kriminalitetsfond, men snarere at det er et forsikringsspørgsmål, skriver Karina Lorentzen (SF) og fortsætter: - Vi skal være lydhøre over for forslagene om straf og ressourcer til efterforskning. Og kampagner om straffen for tyveri og hæleri er også glimrende.

For slappe straffe Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er også positiv over for De Samvirkende Købmænds 16 forslag. - Jeg mener, at butikkerne skal have lov til at dele videobilleder af butikstyve på sociale medier og hænge dem op i deres butikker, skriver retsordfører, Peter Kofod(DF) i en mail til TV SYD. Peter Kofod(DF) har tidligere udtalt, at han mener, straffene i Danmark generelt er for milde. Blandt andet i sagen om en 19-årig kvinde, der blev idømt fire måneders fængsel, 100 timers samfundstjeneste og fik frakendt sit kørekort for at påkøre og dræbe John Jesper, der lå på vejen i Haderslev.