I Esbjerg knejser de tre Kaktustårne over den vestlige del af Esbjerg, og de huser foruden byens studerende også et hotel og en café med mulighed for fællesspisning og brætspil.



I byen var der heftig debat om, hvorvidt det 300 millioner kroner dyre projekt var pænt eller grimt.

Her måtte arkitekten bag, David Zahle, forsvare byggeriet og opfordrede samtidig esbjergenserne til at være "modige", efter han havde hørt på vandrørene, at indbyggerne mente, at Kaktustårnene måske var lidt "ujyske".