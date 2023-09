Arbejdsgiverne står parat med åbne arme, alligevel tøver pigerne

Store muskler ikke nødvendige

Så onsdag havde AAU-Esbjerg et arrangement med titlen Girls Rock Science - kun for kvinder - så de kunne få indsigt i, hvilke tilbud de her kunne få.



- Jeg synes, det er fint, at det kun er for kvinder. For på mange af fagene her er der en overvægt af mænd, siger Mathilde Hansen Uhd.

Det kniber stadig med at lokke kvinder ind i ingeniørbranchen. Bedst går det på kemistudiet, mens det halter alvorligt for bygge- og maskinteknik-studierne.



- Vi vil meget gerne have, at der er flere kvinder, der netop vælger de to studier. Og vi understreger, at man ikke behøver at have stærke muskler for at klare den opgave. For der er mange gode jobs i planlægning, siger campusleder på AAU-Esbjerg, Anders Kristensen.